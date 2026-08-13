Юрист Антонян дала советы по защите от мошенников при трудоустройстве за рубежом

Заведующая кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА им. О. Е. Кутафина Елена Антонян поделилась с «Известиями» рекомендациями для россиян, которые столкнулись с мошенниками при попытке устроиться на работу за рубеж.

Юрист посоветовала сохранять все материалы, подтверждающие обман: переписку, объявления о вакансии, договоры, чеки, банковские реквизиты, номера телефонов, электронные адреса, фотографии документов и голосовые сообщения.

Если деньги только что переведены, необходимо оперативно обратиться в правоохранительные органы и банк, чтобы сообщить о мошенничестве.

При выявлении обмана уже после выезда за границу нужно, помимо обращения в местные правоохранительные органы, связаться с российским консульством.

Антонян подчеркнула, что особое внимание следует уделять ситуациям, когда у человека забирают документы, ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять неоговоренную работу, угрожают или требуют отработать несуществующий долг. В таких случаях речь может идти о более серьезных преступлениях, включая эксплуатацию людей и торговлю людьми.