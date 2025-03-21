Юрист Андропов предупредил о рисках покупки квартиры за наличный расчет

Адвокат Александр Андропов из бюро «БВМП» рассказал RT о проблемах, связанных с приобретением жилья за наличный расчет. При таких сделках существует несколько аспектов небезопасности.

Как объяснил специалист, расчеты наличными удобны для мошенников. Например, продавец может скрыться с деньгами или оформление сделки не состоится после передачи средств. В подобных ситуациях существует сложность юридических разбирательств.

По мнению эксперт, недостаток прозрачности наличных расчетов способствует легализации незаконно полученных денег и уклонению от налогов. Государство стремится минимизировать подобные операции.

Кроме того, большие суммы наличных при передаче могут привлечь грабителей. В таком случае возникает угроза физической безопасности участников сделки.