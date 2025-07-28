Юрист Ананьев предложил оформить банкротство, если нет возможности выплачивать ипотеку

Юрист Артем Ананьев в беседе с News.ru рассказал, что признание банкротства может быть решением для тех, кто не в состоянии платить по ипотеке.

По словам эксперта, эта процедура хорошо отработана и позволяет избежать давления со стороны коллекторов. Однако важно правильно оценить свои возможности и действовать в рамках закона, чтобы сохранить имущество.

«Помните, что ипотечное жилье, если оно у вас единственное и по кредиту не было просрочек, банк не отберет. Если вам важно сохранить объект ипотеки, продолжайте исправно ее оплачивать, не нарушая графика», — подчеркнул специалист.

Юрист предупредил, что если у должника есть другое имущество, то не стоит пытаться скрыть его через дарение или продажу по заниженной цене. Суд может отменить сделки, совершенные за три года до подачи заявления о банкротстве.