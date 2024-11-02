Юрист Алмаев: для трудоустройства подростков младше 16 лет потребуется письменное согласие родителей

Сегодня школьники с малых лет пробуют себя в бизнесе и самостоятельном зарабатывании денег. Российское законодательство предусматривает официальное трудоустройство подростков с 16 лет, однако могут встречаться исключения. О них рассказал юрист Николай Алмаев корреспонденту «КП»-Красноярск .

Он отметил, что дети, не достигшие 16-летнего возраста, могут претендовать на официальную работу только, если один из родителей или законных представителей даст на это письменное согласие в свободной форме. Однако и в этом случае работодатель может отказать школьнику в трудоустройстве, потому что закон не регулирует нижнюю возрастную границу работников.

Сейчас подростки все больше уделяют времени развитию своего блога, некоторые делают украшения из бисера на продажу, другие выгуливают собак или раздают листовки. Рекомендуется поощрять стремление детей к финансовой самостоятельности и поддерживать их в новых увлечениях.