Юрист Алиев сообщил, что некоторые переводы на карту облагаются налогом

Поступление денег на банковскую карту не всегда освобождает от уплаты налогов. Об этом рассказал юрист Магомедали Алиев в беседе с NEWS.ru .

Он пояснил, что НДФЛ облагается только оплата товаров, работ или услуг, а вот личные переводы между людьми освобождены от налога.

«Ключевой принцип: перевод облагается налогом, если он представляет экономическую выгоду, то есть оплату товаров, работ или услуг», — предупредил эксперт.

По его словам, законодательство прямо освобождает от налогообложения денежные подарки от физических лиц, независимо от суммы и родства. Также НДФЛ не нужно платить при возврате долга, переводах между близкими родственниками и при компенсации совместных трат.