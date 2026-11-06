Юрист Алешкин перечислил документы для проверки квартиры перед покупкой

Покупателям жилья на вторичном рынке стоит проверять не только продавца, но и юридическую историю квартиры, чтобы не получить проблемных жильцов и не столкнуться с судебными тяжбами. Об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин в беседе с Life.ru .

Алешкин рекомендовал перед покупкой квартиры заказать выписку из ЕГРН и проверить историю получения жилья, особенно если оно было приватизировано, унаследовано или часто перепродавалось. Также необходимо изучить данные о судебных спорах.

Эксперт подчеркнул, что безупречные документы не гарантируют отсутствия проблем с жильцами: люди, отказавшиеся от приватизации, могут сохранить право проживания навсегда. Если использовался маткапитал, но доли детям не выделили, сделку могут оспорить.

Алешкин также отметил, что диагноз продавца не лишает его права продажи, но если он не понимал действий, договор признают недействительным. До подписания договора адвокат настоятельно рекомендует передать документы независимому юристу. Насторожить должны спешка продавца, отказ показывать оригиналы или невнятные объяснения истории квартиры.