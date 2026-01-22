Юрист Алексеев рассказал о возможности возврата товара с оторванной биркой

Даже при оторванной этикетке есть шанс вернуть купленный товар. Подробнее рассказал юрист Денис Алексеев в беседе с Ferra.ru .

По его словам, главный аргумент правоты — наличие чека, будь то бумажный или цифровой вариант.

«При браке настаивайте на экспертизе за счет продавца. Если диалог не помог, напишите официальную претензию в двух экземплярах и вручите один продавцу под отметку», — отметил эксперт.

Как пояснил специалист, отказ в возврате последует, если товар утратил первозданный вид. Такое состояние характеризуют следы использования, потеря фирменной упаковки и отрезанная вшитая бирка. Магазинные ценники снимать можно.