Юрист Александрова рассказала, что алименты можно взыскать в твердой денежной сумме

По словам эксперта, есть несколько вариантов: через суд в долях от заработка или в фиксированной сумме, кратной прожиточному минимуму в регионе проживания.

По словам Александровой, взыскание алиментов в твердой денежной сумме подходит для случаев, когда у родителя нестабильный доход, заработок в валюте или его вовсе нет. Чтобы суд удовлетворил требования, нужно их четко обосновать. Например, запросить 20 тысяч рублей на ребенка и подкрепить свою позицию аргументами. В таком случае могут быть одобрены даже значительные суммы.