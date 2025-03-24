Юрист Александрова: брачный договор не регулирует личные отношения

Юрист Людмила Александрова раскрыла подробности, связанные с составлением брачного договора. В нем нельзя предусмотреть компенсацию за измену и прописать домашние обязанности супругов. Об этом поделилась эксперт в беседе с NEWS.ru .

Брачный договор определяет исключительно имущественные права женатой пары как во время брака, так и после развода. Он не регулирует личные отношения, поэтому нельзя установить, кто чем занимается по дому, какую компенсацию получит пострадавшая сторона при измене, кому достанутся дети в случае расторжения брака, подчеркнула Александрова.

По ее словам, брачный договор может быть признан недействительным, если его заключили с целью обмануть кредиторов. Суд может проверить сделки, совершенные в течение трех лет до или после заявления о банкротстве. Кроме того, договор могут расторгнуть, если его условия противоречат закону и ущемляют права одного из супругов.

Чтобы брачный договор имел юридическую силу, он должен быть заверен у нотариуса. Без этого он считается незаключенным и не влечет последствий при разводе. Брачный договор, подписанный до свадьбы, начинает действовать с момента регистрации брака, отметила юрист.