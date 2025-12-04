Юрист Айвар предупредила о штрафах до 5000 рублей за кормление белок в парках

За кормление белок в парках россиянам может грозить штраф. Об этом сообщила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Абзацем» .

Эксперт подчеркнула, что наказание предусмотрено за нарушение установленных правил и санитарных норм. Размер штрафа может составлять от 500 до 5000 рублей и зависит от статуса территории, региональных правил и последствий нарушения.

Айвар отметила, что в особо охраняемых природных территориях действует статья 8.39 КоАП РФ, которая предусматривает штраф для граждан от 3000 до 4000 рублей. В некоторых регионах, включая Москву, могут быть дополнительные административные нормы, где штраф может достигать 5000 рублей.

Если при кормлении создаются антисанитарные условия, возможно применение статьи 6.3 КоАП РФ или муниципальных правил благоустройства, где штрафы варьируются от 500 до 4000 рублей в зависимости от региона.

Юрист рекомендовала ознакомиться с правилами конкретного парка перед тем, как кормить белок, так как запреты на кормление вводятся из-за потенциального вреда для животных. Подкормка может изменить поведение диких животных, сделать их зависимыми от людей и повысить риск возникновения заболеваний.