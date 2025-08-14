Юрист Айвар предупредила, что отсутствие сменной обуви может привести к увольнению

Работник может быть уволен за отсутствие сменной обуви, если это предусмотрено локальными нормативными актами организации. Об этом сообщила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Абзацем» .

Как отметила специалист, отказ от ношения специальной обуви может рассматриваться как неисполнение трудовых обязанностей. За это может последовать дисциплинарное взыскание, если ношение определенной обуви обусловлено производственной необходимостью, санитарными нормами или требованиями охраны труда.

«Например, в сфере строительства, или когда человек работает с химикатами… вопросами гигиены и безопасности, если человек работает в спортклубе или бассейне», — привел слова юрист сайт «Свободная пресса».

Увольнение за отсутствие сменной обуви возможно только при систематическом характере нарушений и наличии дисциплинарных взысканий, за исключением случаев, когда нарушение создало угрозу жизни и здоровью, подчеркнула Айвар.