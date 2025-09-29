Юрист Айвар посоветовала обращаться в суд для взыскания с застройщика компенсации за плохую шумоизоляцию

Застройщика могут обязать выплатить жильцу компенсацию до 50 тысяч рублей за ненадлежащую шумоизоляцию. Проблема несоответствия качества жилья санитарным нормам — серьезный повод для обращения к девелоперу. Об этом рассказала представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктор юридических наук Людмила Айвар в интервью «Абзацу» .

Специалист отметила, что претензии к застройщику могут включать не только требование выплаты, но и устранение дефектов.

«Настоящий виновник здесь не сосед, а строительные нормы и экономия на шумоизоляции. Если сквозь стену можно услышать не только храп, но и чужие секреты, это повод обращаться к застройщику: качество жилья не соответствует санитарным нормам», — подчеркнула специалист.

Так, в 2020 году Московский городской суд по делу о «прозрачных стенах» взыскал 30 тысяч рублей морального вреда и обязал застройщика устранить дефекты.