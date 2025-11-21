Юрист Айвар посоветовала не публиковать архивные фото с годовалым ребенком в Сети

Вопрос публикации детских фотографий в Сети вновь привлек внимание общественности. Ситуацию обсудила юрист Людмила Айвар в беседе с Life.ru .

Специалист обратила внимание на возможные юридические последствия такого шага.

«Судебная практика иногда крайне чувствительна: были случаи преследования даже за короткие видео, выложенные „не вдумываясь“. Поэтому родителям важно понимать: интернет не знает контекста, а закон — тем более», — подчеркнула эксперт.

Согласно действующему законодательству, напомнила юрист, любое изображение ребенка, демонстрирующее обнаженные части тела, может трактоваться как детская порнография, вне зависимости от обстоятельств съемки.

Айвар особо подчеркнула опасность нарушений закона о защите личной жизни и персональных данных несовершеннолетних, добавило Ura.ru.