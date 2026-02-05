Юрист Айвар отметила, что работодатель не сможет взыскать деньги за мелкую технику без доказательств хищения

Для того чтобы удержание средств за имущество, например за дырокол или компьютерную мышь, которые сотрудник забрал себе, было законным, необходимо соблюдение ряда условий. Об этом рассказала профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар изданию Life.ru .

В частности, такие предметы должны быть переданы сотруднику по акту приема-передачи, и он должен вернуть их при увольнении.

Кроме того, работодатель обязан доказать факт мелкого хищения. Если таких доказательств не будет, удержание средств будет считаться незаконным. Также важно, чтобы предметы находились на балансе работодателя, чтобы подтвердить их принадлежность.