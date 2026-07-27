Юрист Айвар объяснила, как делят теплицу и урожай при разводе

Юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар рассказала, что при разводе теплицу и собранный урожай могут разделить как совместное имущество, а деревья и кусты отдельно обычно не делят, сообщает Life.ru .

При разделе имущества супругов теплицу обычно рассматривают как движимое имущество, если она не является капитальным строением и не связана прочно с землей. Айвар пояснила, что такую конструкцию можно разобрать и перевезти без существенного ущерба.

Если теплицу купили в браке на общие средства, она входит в состав совместно нажитого имущества. Супруги могут разделить ее в натуре, либо один из них выплачивает другому денежную компенсацию.

Многолетние насаждения отдельно обычно не делят. Если земельный участок после раздела переходит одному из супругов, вместе с ним ему достаются деревья и кусты, а второй супруг может претендовать на компенсацию стоимости своей доли.

Собранные овощи, фрукты и ягоды считаются самостоятельным имуществом и тоже могут подлежать разделу. Если урожай еще остается на грядках или деревьях, суд учитывает момент прекращения брачных отношений, время сбора и то, кто фактически пользовался участком.