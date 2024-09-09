Юрист Айвар назвала полезной инициативой введение обязательной медиации для разводящихся

Юрист Людмила Айвар в беседе с ИА НСН прокомментировала инициативу Минюста о введении в России обязательной процедуры примирения в период бракоразводного процесса.

По словам собеседницы издания, инициатива полезная, так как она поможет снизить количество споров между супругами.

«Если такая процедура будет введена, то это даст возможность, в первую очередь, не доходя до суда, урегулировать вопросы», — сказала Айвар.

Профессиональный медиатор сможет убедить супругов заключить соглашение о порядке общения с детьми и, таким образом, разгрузить судебные органы, добавила юрист.