Юрист Айвар напомнила ресторанам о крупных штрафах за отказ пустить клиента в туалет

Доктор юридических наук Людмила Айвар обратила внимание владельцев ресторанов на значительные штрафы, предусмотренные за недопуск посетителей в санузлы заведений общественного питания. Об этом сообщил « Абзац ».

Как пояснила эксперт, согласно санитарным правилам и нормам, а также федеральному законодательству, рестораны и кафе обязаны иметь доступные клиентам туалеты. Нарушение данного требования грозит заведению крупным штрафом до полумиллиона рублей.

«Если отказ имеет дискриминационный подтекст (по полу, возрасту, инвалидности), суммы вырастают до 500 тысяч рублей», — пояснила специалист.

Вместе с тем она подчеркнула, что администрация вправе отказать в доступе человеку, не планирующему пользоваться услугами предприятия общественного питания.