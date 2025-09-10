Юрист Айвар напомнила о возможной ответственности за анекдоты в общественных местах

Представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар в интервью сайту «Абзац» рассказала о возможной ответственности за анекдоты в общественных местах.

«Даже за матерный анекдот, рассказанный в общественном месте, предусмотрена административная ответственность. Если же шутка задевает конкретного человека или оскорбляет религиозные чувства, закон предусматривает более серьезные последствия вплоть до уголовной ответственности», — цитирует эксперта сайт Ura.ru.

В российском законодательстве есть статьи, регламентирующие наказание за публичные высказывания. Например, статья 20.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за нецензурную брань в общественных местах, а статьи 282 и 148 УК РФ — за оскорбление личности или разжигание ненависти.