Юрист Айвар напомнила о штрафах за оставленные собаками экскременты в лифте

Юрист Людмила Айвар в беседе с « Абзацем » сообщила, что отходы домашних животных в лифте — это не только проблема бытового характера, но и основание для административной ответственности.

Как пояснила эксперт, в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» владельцы питомцев обязаны поддерживать чистоту в общественных зонах многоквартирного дома.

По словам специалиста, лифты, лестницы и коридоры относятся к общедомовому имуществу, и загрязнения этих зон могут привести к штрафам за нарушение правил содержания животных. В Москве размер денежного взыскания составляет от одной до двух тысяч рублей, в Петербурге — до пяти тысяч рублей.

Кроме того, управляющая компания или соседи могут через суд взыскать расходы на уборку согласно гражданскому законодательству.