Юрист Айвар напомнила о штрафах за оставленные собаками экскременты в лифте
Юрист Людмила Айвар в беседе с «Абзацем» сообщила, что отходы домашних животных в лифте — это не только проблема бытового характера, но и основание для административной ответственности.
Как пояснила эксперт, в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» владельцы питомцев обязаны поддерживать чистоту в общественных зонах многоквартирного дома.
По словам специалиста, лифты, лестницы и коридоры относятся к общедомовому имуществу, и загрязнения этих зон могут привести к штрафам за нарушение правил содержания животных. В Москве размер денежного взыскания составляет от одной до двух тысяч рублей, в Петербурге — до пяти тысяч рублей.
Кроме того, управляющая компания или соседи могут через суд взыскать расходы на уборку согласно гражданскому законодательству.