Юрист Ахтырко указала на возможность вернуть невозвратный билет при определенных обстоятельствах
Юрист по гражданским делам и предприниматель Дарья Ахтырко поделилась информацией, как можно вернуть средства за невозвратные билеты на самолет. Об этом сообщил «Абзац».
По словам эксперта, основанием для возврата полной стоимости билетов может стать болезнь пассажира или его близкого родственника. В этом случае авиакомпания потребует медицинскую справку или больничный лист, а также документы, подтверждающие родство.
«Рассчитывать на полный возврат можно, если произошла отмена рейса или сильная задержка, авиакомпания изменила время или маршрут, а также в случае если пассажиру не предоставили место», — отметила юрист.
Также некоторые авиакомпании позволяют вернуть билеты при отказе в получении визы. Для этого нужно подать обращение через официальный сайт перевозчика до окончания регистрации на рейс, приложив документы, подтверждающие уважительные обстоятельства.