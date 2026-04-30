Юрист Ахтырко указала на возможность вернуть невозвратный билет при определенных обстоятельствах

Юрист по гражданским делам и предприниматель Дарья Ахтырко поделилась информацией, как можно вернуть средства за невозвратные билеты на самолет. Об этом сообщил «Абзац» .

По словам эксперта, основанием для возврата полной стоимости билетов может стать болезнь пассажира или его близкого родственника. В этом случае авиакомпания потребует медицинскую справку или больничный лист, а также документы, подтверждающие родство.

«Рассчитывать на полный возврат можно, если произошла отмена рейса или сильная задержка, авиакомпания изменила время или маршрут, а также в случае если пассажиру не предоставили место», — отметила юрист.

Также некоторые авиакомпании позволяют вернуть билеты при отказе в получении визы. Для этого нужно подать обращение через официальный сайт перевозчика до окончания регистрации на рейс, приложив документы, подтверждающие уважительные обстоятельства.