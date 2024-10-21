Юрист Ахметзянова: администрация кладбищ может ликвидировать могилы, которые находится в запущенном состоянии

У администрации кладбищ есть право убирать могилы, которые находятся в запущенном состоянии. Об этом изданию NEWS.ru рассказала юрист Алина Ахметзянова.
Как пояснила эксперт, в таком случае составляется акт осмотра захоронения, включая степень ухоженности могилы и территории вокруг нее. Обычно могилу признают бесхозной, если она не имеет опознавательных знаков, таких как памятник, оградка, табличка с именем усопшего.
Сперва администрация кладбища старается уведомить родственников о необходимости ухода за могилой и лишь потом начинает применять крайние меры, добавила юрист. Обычно этот процесс занимает до трех лет.
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