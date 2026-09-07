Юрист Афанасьева отметила, что родители детей до 14 лет имеют право на неполный рабочий день

Юрист hh.ru Екатерина Афанасьева в интервью RT рассказала, что некоторые работники могут перейти на неполный рабочий день на законных основаниях. Такое право дает Трудовой кодекс.

Сократить рабочее время могут беременные и родители детей до 14 лет или детей-инвалидов до 18 лет. Для этого нужно написать заявление работодателю и приложить подтверждающие документы, сообщил URA.RU.

Афанасьева подчеркнула, что работодатель обязан рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней. Переход на неполный рабочий день возможен и по обоюдному согласию сторон, независимо от причин.