Юрист Афанасьева назвала категории россиян с правом на неполный рабочий день

Беременные, родители детей до 14 лет и граждане, ухаживающие за больным родственником, могут перейти на неполное рабочее время. Для этого нужно подать работодателю заявление и подтверждающие документы, сообщает RT .

Юрист hh.ru Екатерина Афанасьева напомнила, что Трудовой кодекс предусматривает неполный рабочий день или неделю для отдельных категорий работников. Такое право также есть у родителей детей-инвалидов до 18 лет.

Работник должен направить работодателю письменное заявление и документы, подтверждающие основания для изменения графика. Работодатель принимает решение не позднее пяти рабочих дней после обращения.

Неполное рабочее время устанавливают на период действия исключительных обстоятельств. По соглашению сторон такой режим могут ввести на любой срок и для сотрудников других категорий, уточнила Афанасьева.