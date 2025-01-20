Юрист Адамс: знак «Остановка запрещена» строже, чем знак «Стоянка запрещена»

Гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс рассказал NEWS.ru , в чем разница между дорожными знаками «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена».

Юрист уточнил, что действие знака «Остановка запрещена» более строгое: любая остановка под ним категорически запрещена. В отличие от него, знак «Стоянка запрещена», представляющий собой одну красную линию, допускает кратковременную остановку для высадки пассажиров или погрузки-разгрузки товаров.

Адвокат Адамс пояснил, что зона действия знака «Остановка запрещена» (знак 3.27) начинается с места его установки и длится до ближайшего перекрестка либо, если перекрестков нет, до окончания населенного пункта. Если данный знак размещен на дороге с двусторонним движением, его требования распространяются на все полосы движения в направлении следования автомобиля.

За несоблюдение правил знака «Остановка запрещена» предусмотрены штрафы согласно статье 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа составляет 4500 рублей, в остальных регионах — 2250 рублей. За нарушение требований знака «Стоянка запрещена» в Москве и Санкт-Петербурге штраф равен 3000 рублям, а в прочих регионах — 1500 рублям.