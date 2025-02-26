Юрист Адамс заявил, что направление открывания двери квартиры не влияет на эвакуационные маршруты

Входные двери квартир не считаются элементами, которые влияют на пути эвакуации, поэтому не требуют обязательного соблюдения требований по направлению открывания. Об этом рассказал генеральный директор юридической группы «АИД» Давид Адамс в интервью RT.
Эксперт отметил, что нормативное регулирование направлено на баланс между обеспечением безопасности и правами собственников жилья. Ограничения касаются только дверей на путях эвакуации, которые могут замедлить выход людей.
Адамс опроверг сообщения о штрафах за изменение направления открывания дверей квартир. Контроль пожарной безопасности сосредоточен на выявлении серьезных нарушений, угрожающих жизни, а не на частных вопросах, таких как направление открывания дверей, подчеркнул правозащитник.
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