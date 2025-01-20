Юрист Адамс: за помощь другу в фитнес-клубе можно лишиться абонемента

Директор профессиональной юридической группы AID, юрист Дэвид Адамс рассказал, как не лишиться абонемента в фитнес-клубе. Потенциальные причины аннулирования или приостановки документа многочисленные, отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, нарушением может считаться, например, помощь другу или знакомому в вопросе техники выполнения упражнения.

«На первый взгляд, это совершенно безобидное действие: ведь друг просто хочет помочь. Однако в некоторых клубах такие действия могут трактоваться как „несанкционированное обучение“, что формально запрещено», — пояснил юрист.

Кроме того, клиент может лишиться права посещать спортзал из-за агрессивного поведения, жалоб других посетителей, нарушения правил безопасности и передачи абонемента третьим лицам без уведомления клуба, добавил специалист.