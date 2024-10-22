Юрист Адамс: за кулачный поединок один на один может грозить до 15 лет лишения свободы

Генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с NEWS.ru объяснил, что кулачный поединок или желание «разобраться по-мужски» чреваты серьезными последствиями, особенно, если кто-то из участников получил серьезные физические увечья.

Наказание за такой бой, как пояснил собеседник издания, может составить от 6 до 15 лет лишения свободы. Серьезная ответственность наступает в случае летального исхода. В случае причинения среднего вреда здоровью предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Адамс предупредил, что замаскировать бой под спортивный спарринг не удастся. Только спортивные федерации имеют право организовывать подобного рода мероприятия в нашей стране.