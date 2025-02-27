Юрист Адамс: выморочного имущества можно лишиться из-за наследников

Выморочное имущество — это имущество, которое после смерти владельца не было унаследовано. О рисках покупки таких активов рассказал юрист Давид Адамс в беседе с « Известиями ».

По его словам, процесс приобретения происходит следующим образом: покупатели регистрируются на специализированной площадке, вносят залог и участвуют в торгах. Победителем становится участник, предложивший наивысшую цену.

«Но покупка такого имущества связана с определенными рисками. Главный из них — возможное появление наследников, которые могут через суд оспорить факт передачи объекта в государственную собственность», — предупредил эксперт.

В таком случае, пояснил юрист, новый владелец может потерять имущество, хотя у него сохраняется право на компенсацию. Еще одна частая проблема — долги, связанные с объектом.