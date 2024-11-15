Юрист Адамс: выявить лжеюристов можно по ИНН организации и по данным на сайте Федеральной налоговой службы

Выявить лжеюристов можно, проверив ИНН организации, а также по данным, которые размещает сайт Федеральной налоговой службы. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс.

Эксперт советует скачать выписку из ЕГРЮЛ, выяснить дату регистрации, ее адрес и инициалы директора. По его словам, юридическим компаниям, которые только созданы, доверять не стоит.

«Если после ввода корректного ИНН информация про компанию на сайте налоговой не найдена, то, скорее всего, перед вами мошенники», — пояснил собеседник.

Статус юриста, который представляется адвокатом, легко проверить на сайте Минюста, добавил Адамс.