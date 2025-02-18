Юрист Адамс: введение инициативы о семейном налогообложении маловероятно

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ввести семейное налогообложение и ежегодно индексировать порог дохода, при превышении которого применяется повышенная ставка НДФЛ.

Адамс считает, что реализация этих инициатив в ближайшее время маловероятна, так как стабильность налоговой системы в значительной степени зависит от позиции президента, который уже заявлял о необходимости сохранения ключевых налоговых параметров до 2030 года.

Семейное налогообложение предполагает перерасчет налогов с учетом количества иждивенцев и семейного статуса. Например, если в семье работают оба супруга и у них трое детей, налог рассчитывался бы с учетом среднедушевого дохода. Однако такая система требует значительных изменений в Налоговом кодексе, внедрения новых способов учета доходов семьи, подтверждения семейного статуса и контроля за возможными попытками манипулирования данными.