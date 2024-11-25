Юрист Адамс: увеличение штрафа за отсутствие ОСАГО может иметь серьезные последствия

Гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в разговоре с RT прокомментировал идею об увеличении штрафов в шесть раз за отсутствие ОСАГО.
По словам юриста, такая мера может иметь последствия как для водителей, так и для страхового рынка. Он уточнил, что повышение штрафа с 800 рублей до пяти тысяч рублей может изменить отношение водителей к страхованию.
«Стоимость годового полиса ОСАГО может оказаться более выгодной альтернативой по сравнению с риском неоднократной уплаты крупного штрафа», — сказал Адамс.
При этом он добавил, что эффективность данной меры вызывает сомнения. Увеличение штрафа может привести к росту коррупции на дорогах.
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