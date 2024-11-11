Юрист Адамс: специальный аукцион в ГАИ позволяет получить красивый номер на машину

Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс рассказал, как получить красивый номер на автомобиль. Слова эксперта опубликовал News.ru .

Первый способ, отметил юрист, предполагает выбор наиболее привлекательного регистрационного знака из предложенных свободных комбинаций.

«Второй способ — специальный аукцион ГАИ на официальном сайте ведомства. Автовладелец выбирает понравившуюся комбинацию и знакомится со стартовой ценой», — отметил Адамс.

Он назвал соответствующие процедуры максимально прозрачными и законными. Сомнительные схемы и значимость личных связей для получения красивого номера остались в прошлом, добавил эксперт.