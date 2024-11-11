Юрист Адамс: специальный аукцион в ГАИ позволяет получить красивый номер на машину

Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс рассказал, как получить красивый номер на автомобиль. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Первый способ, отметил юрист, предполагает выбор наиболее привлекательного регистрационного знака из предложенных свободных комбинаций.

«Второй способ — специальный аукцион ГАИ на официальном сайте ведомства. Автовладелец выбирает понравившуюся комбинацию и знакомится со стартовой ценой», — отметил Адамс.

Он назвал соответствующие процедуры максимально прозрачными и законными. Сомнительные схемы и значимость личных связей для получения красивого номера остались в прошлом, добавил эксперт.

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