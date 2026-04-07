Юрист Адамс сообщил, что активное резюме не может стать причиной для дисциплинарного взыскания

Юрист Давид Адамс рассказал RT , что само по себе активное резюме не может стать причиной для дисциплинарного взыскания. Согласно статье 37 Конституции и Трудовому кодексу России, каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

«Дисциплинарное взыскание по статье 192 ТК России допускается только за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей по вине работника, а не за желание посмотреть, что происходит на рынке», — отметил юрист.

Однако, если поиск новой работы сочетается с нарушением трудовой дисциплины, например, если сотрудник сидит на сайтах вакансий в рабочее время или рассылает отклики с корпоративного компьютера при запрете на личное использование техники, работодатель вправе привлечь его к ответственности. Но предметом взыскания в таком случае будет именно нарушение трудовой дисциплины, а не сам факт публикации резюме.