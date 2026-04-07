Юрист Адамс сообщил, что активное резюме не может стать причиной для дисциплинарного взыскания
Юрист Давид Адамс рассказал RT, что само по себе активное резюме не может стать причиной для дисциплинарного взыскания. Согласно статье 37 Конституции и Трудовому кодексу России, каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
«Дисциплинарное взыскание по статье 192 ТК России допускается только за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей по вине работника, а не за желание посмотреть, что происходит на рынке», — отметил юрист.
Однако, если поиск новой работы сочетается с нарушением трудовой дисциплины, например, если сотрудник сидит на сайтах вакансий в рабочее время или рассылает отклики с корпоративного компьютера при запрете на личное использование техники, работодатель вправе привлечь его к ответственности. Но предметом взыскания в таком случае будет именно нарушение трудовой дисциплины, а не сам факт публикации резюме.