Юрист Адамс: россияне вправе фотографировать ценники в магазинах
Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс рассказал, разрешено ли россиянам фотографировать ценники в магазинах и других торговых точках. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Граждане РФ, отметил специалист, имеют полное право снимать на камеру карточки со стоимостью товаров. Соответствующие сведения считаются публичной офертой.
«Продавец обязан предоставить покупателю полную информацию о товаре, включая его стоимость. Способ получения этой информации — будь то запоминание, записывание или фотографирование — законом не регламентируется», — пояснил юрист.
Он также добавил, что подобные кадры позволяют организовать личный архив цен и отслеживать их динамику.