Юрист Адамс: россияне вправе фотографировать ценники в магазинах

Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс рассказал, разрешено ли россиянам фотографировать ценники в магазинах и других торговых точках. Слова эксперта опубликовал News.ru .

Граждане РФ, отметил специалист, имеют полное право снимать на камеру карточки со стоимостью товаров. Соответствующие сведения считаются публичной офертой.

«Продавец обязан предоставить покупателю полную информацию о товаре, включая его стоимость. Способ получения этой информации — будь то запоминание, записывание или фотографирование — законом не регламентируется», — пояснил юрист.

Он также добавил, что подобные кадры позволяют организовать личный архив цен и отслеживать их динамику.