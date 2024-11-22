Юрист Адамс: психологические уловки и маркетинговые приемы в салонах оптики могут в разы увеличить стоимость очков

Некоторые недобросовестные консультанты салонов оптики могут прибегать к множеству различных уловок, чтобы существенно увеличить средний чек. Главная задача продавцов — реализовать индивидуальные линзы премиум-класса для очков, при этом не всегда обосновано, рассказал генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с «Известиями» .

Он отметил, что сотрудники магазинов оптики могут прибегать к психологическому воздействию и маркетинговым уловкам. Манипуляции основаны на беспокойстве покупателя о своем зрении, поэтому продавцы предлагают выбрать якобы самый лучший товар, в разы увеличивая стоимость очков.

Кроме того, распространены такие приемы, как временные скидки или ограниченные предложения. Это делается для того, чтобы создать иллюзию срочности и подтолкнуть посетителя к необдуманной покупке, заключил Адамс.