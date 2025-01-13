Юрист Адамс призвал россиян не отправлять голосовые сообщения даже друзьям

Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с NEWS.ru предостерег россиян от отправки голосовых сообщений даже знакомым и друзьям. По его словам, мошенники могут получить доступ к переписке и использовать фрагменты записей для создания фальшивок.

Любое голосовое сообщение, отправленное через мессенджеры или социальные сети, оставляет цифровой след, которым могут воспользоваться злоумышленники. После получения доступа к вашему аккаунту, мошенники могут найти ваши голосовые сообщения и с помощью нейросетей создать поддельные аудиозаписи вашего голоса. Эти фальшивки затем используются для рассылки сообщений с просьбами о деньгах или других манипуляций, пояснил Адамс.

Он также отметил, что ни в коем случае нельзя передавать через голосовые сообщения конфиденциальные данные, такие как пароли, финансовую информацию или адреса. Рекомендуется удалять голосовые сообщения через некоторое время или настраивать автоматическое удаление, чтобы уменьшить вероятность их несанкционированного использования.