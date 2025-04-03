Юрист Адамс: при сожительстве стоит заключать письменные соглашения об имуществе

Имущество, нажитое в период фактического проживания вместе, не делится автоматически при расставании. Как избежать споров при выходе из неофициального брака, рассказал юрист Давид Адамс в беседе с Life .

Специалист рекомендовал оформлять имущество в долевую собственность с указанием процентов владения.

«Также полезно заключать письменные соглашения, в которых отражаются правила использования и распоряжения имуществом, приобретенным в совместный период», — отметил эксперт.

По его словам, следует сохранять доказательства финансовых вложений: чеки, платежные поручения, переписки, свидетельские показания.

Юрист добавил, что в зоне риска находятся люди, которые развелись, но продолжили жить вместе. Приобретенное в этот период имущество не считается совместно нажитым.