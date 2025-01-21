Юрист Адамс: при невыплате зарплаты важно действовать в рамках правового поля

Генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс дал рекомендации сотрудникам, столкнувшимся с проблемой невыплаты зарплаты. Он подчеркнул необходимость последовательных действий в рамках правового поля. Об этом написал RT .

Первым шагом должно стать документальное подтверждение факта невыплаты. Работник обязан составить письменную претензию, в которой указывает размер долга, сроки задержки выплат и прикладывает копии трудового договора и расчетных листов. Претензию следует подготовить в двух экземплярах: один передать работодателю, а другой оставить себе с пометкой о получении.

Адамс предупреждает, что нельзя доверять обещаниям работодателя о скором урегулировании вопроса, поскольку это может затянуть процесс. Если зарплата задерживается более чем на 15 дней, сотрудник имеет право временно прекратить работу, предварительно уведомив об этом работодателя письменно.

Если выплата продолжает задерживаться, следующий шаг — обращение в Государственную инспекцию труда. Жалоба подается либо через местное отделение, либо онлайн на сайте инспекции. Если инспекция не решает проблему или нарушения являются слишком серьезными, следующим шагом должно стать обращение в прокуратуру.