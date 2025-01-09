Юрист Адамс предупредил о новых мошеннических схемах, связанных с «Госуслугами»

МВД России вновь обратило внимание граждан на новые схемы мошенничества, связанные с платформой «Госуслуги». важность О важности бдительности пользователей портала напомнил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с RT .

Злоумышленники используют обманные телефонные звонки и перевыпуск абонентских номеров, чтобы получить доступ к личным кабинетам пользователей на портале. Это открывает мошенникам возможности для кражи денег и оформления финансовых обязательств на жертву, отметил правозащитник.

Среди ключевых мер предосторожности — введение двухфакторной аутентификации, регулярное обновление контактных данных и повышенное внимание к звонкам и сообщениям.

Стоит учитывать, что с юридической точки зрения, основная ответственность за защиту учетных данных лежит на владельце аккаунта, напомнил Адамс.