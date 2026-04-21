Юрист Адамс предупредил, что за замусоренный участок предусмотрена административная ответственность

За замусоренный участок предусмотрена административная ответственность — от штрафов до изъятия земли. Как пояснил в беседе с RT юрист Давид Адамс, все зависит от масштаба загрязнения, вреда почве и повторности нарушения.

Базовая обязанность собственника — не допускать загрязнения участка (ст. 42 Земельного кодекса РФ). Чаще всего применяется ст. 8.2 КоАП РФ: за мусор грозит штраф 2–3 тыс. рублей, за повтор — до 5 тыс., а при вреде природе — до 7 тыс. рублей. Если участок превращен в свалку, штрафы выше. За выгрузку отходов из машины вне спецплощадок взыскание для граждан составляет 10–15 тыс. рублей.

При порче земли или несоблюдении мер по охране почвы штрафы могут достигать 50 тыс. рублей.

Проверки проводят только уполномоченные органы (Росреестр, муниципальный контроль, экологический надзор). Соседи или председатель СНТ штрафовать не вправе.