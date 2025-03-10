Юрист Адамс посоветовал завести отдельный счет для покупок в Сети

Генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс рассказал, как обезопасить свою банковскую карту от кражи денег. Россиянам стоит завести отдельный счет для оплаты в интернете, отметил эксперт в беседе с News.ru.
По его словам, способ не гарантирует полную защиту средств, но он помогает контролировать расходы и ограничить потери. Специалист призвал проявлять предельную внимательность при совершении платежей.
Юрист также рекомендовал проверять безопасность сайтов перед тем, как вводить платежную информацию. Важные признаки надежного ресурса: использование протокола HTTPS, корректное доменное имя и отсутствие подозрительных элементов на сайте. Это поможет защититься от фишинга, пояснил юрист.
Спасатели Подмосковья освободили полуторагодовалого ребенка из запертой машины в Ступине
Чаепитие для семей участников СВО прошло в Апрелевке
Рухнувший в Раменском беспилотник с надписью на украинском сняли на видео
Врачи НИКИ детства напомнили об уникальном методе лечения гепатита С в Подмосковье
Победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников назвали в Подольске
Житель Херсонской области получил 12 лет колонии за шпионаж
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте