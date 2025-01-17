Юрист Адамс: поправки в закон о деприватизации дадут большую ясность бизнесу

Юрист Давид Адамс обсудил с Общественной Службой Новостей правительственную инициативу по уточнению сроков исковой давности в вопросах приватизации. Он отметил, что эта инициатива вызвала значительный интерес в юридическом сообществе, так как затрагивает важные вопросы экономической стабильности и защиты прав собственности.

Адамс подчеркнул, что предложенные поправки помогут собственникам легче подтверждать свою добросовестность. Поручение президента предусматривает внесение изменений, которые уточнят начало отсчета десятилетнего срока исковой давности. Существуют предложения начать отсчет с момента передачи прав собственности, зафиксированного в регистрационных документах или соглашении о смене владельца.

Такой подход, по словам эксперта, обеспечит большую ясность для бизнеса и исключит ситуации, когда срок исковой давности мог бы начинаться произвольным образом, например, с момента обнаружения нарушения прокуратурой.