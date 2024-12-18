Юрист Адамс: поправки к статье 238 УК РФ способствуют восстановлению доверия между обществом и медработниками

Поправки к статье 238 Уголовного кодекса РФ, освобождающие врачей от ответственности за оказание медицинской помощи, вызывают вопросы как у пациентов, так и у самих медиков. Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с Life объяснил, какие изменения последуют за этими поправками.

Эти поправки обеспечивают большую защищенность медицинского персонала в случае возникновения непредвиденных осложнений при лечении. Ранее врачи могли стать фигурантами уголовных дел по статье 238, даже если их действия были направлены на спасение жизни пациента и соответствовали всем медицинским стандартам.

Сложные операции или экстренные вмешательства, неизбежно сопряженные с риском, могли быть квалифицированы как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если их результат оказался неблагоприятным. Освобождение врачей от ответственности по данной статье устраняет правовую неопределенность и минимизирует риски необоснованного уголовного преследования.

Тем не менее, освобождение от ответственности не означает безнаказанность. Принятие поправок к статье 238 УК РФ способствует восстановлению доверия между обществом и медицинскими работниками, а также укрепляет систему здравоохранения, создавая более стабильные условия для работы специалистов, заключил Адамс.