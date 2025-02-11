Юрист Адамс: «период охлаждения» поможет защититься от мошенников

Юрист Давид Адамс рассказал в беседе с RT о новом законе, который внесет серьезные изменения в порядок получения потребительских кредитов и пополнения банковских счетов наличными средствами.

По словам эксперта, новые правила предусматривают введение «периода охлаждения», из-за которого клиенты не смогут мгновенно получать средства.

«Теперь банки и микрофинансовые организации обязаны предпринимать дополнительные меры, чтобы клиент не оказался в ловушке мошенников», — заявил юрист.

Он пояснил, что получение денег по кредитам на сумму от 50 до 200 тысяч рублей станет возможным не раньше четырех часов после заключения соглашения. Для кредитов свыше 200 тысяч рублей установлен срок ожидания в 48 часов.