Юрист Адамс: обращение в УК или жилищную инспекцию поможет решить проблемы с отоплением

Проблемы с отоплением в квартирах могут возникать из-за задержки включения отопления или его избыточной подачи. Об этом рассказал генеральный директор юридической группы «АИД» Давид Адамс в интервью RT .

Как отметил специалист, если отопление не включено, когда на улице холодно, или отопление работает, хотя на улице тепло, граждане могут требовать восстановления нормального температурного режима

В случае, когда управляющая компания (УК) игнорирует обращения жильцов, следует обращаться в жилищную инспекцию. Заявление можно подать лично, через официальный сайт инспекции или портал Госуслуг.

Когда температура в квартире выше нормы (+24 °C), также нужно обратиться в УК. Специалисты должны проверить систему отопления и отрегулировать подачу теплоносителя. Если проблема не решается, составить акт совместно с представителями УК и соседями и направить жалобу в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. При бездействии ответственных лиц можно обратиться в суд.

Для ускорения рассмотрения обращений рекомендуется прилагать доказательства: фотографии термометра в помещении, копии ранее поданных заявлений, ответы на них. Коллективное обращение жильцов увеличивает шансы на оперативное решение проблемы, подчеркнул Адамс.