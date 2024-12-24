Юрист Адамс: обязательная 13-я зарплата может стать проблемой для малого бизнеса

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил включить обязательный платеж 13-й зарплаты в Трудовой кодекс РФ. Такая мера может поддержать финансовую стабильность граждан накануне праздников, однако ее внедрение вызывает ряд правовых и экономических вопросов, заявил юрист Дэвид Адамс в разговоре с RT .

Специалист отметил, что в текущем Трудовом кодексе России 13-я зарплата считается бонусом, а не обязанностью работодателя. Для принятия инициативы нужно внести значительные изменения в Кодекс, чтобы закрепить обязательное вознаграждение.

Кроме того, обязательным условием для выполнения этой идеи станет разработка механизма контроля за выполнением обязательств работодателем. Важно также учитывать экономические последствия для малого бизнеса, которому такая мера может стать значительной нагрузкой.