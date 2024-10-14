Юрист Адамс напомнил, что за работу 4 ноября можно выбрать день отдыха или повышенную оплату

День народного единства, который отмечается 4 ноября, в 2024 году выпадает на понедельник, что приводит к изменениям в рабочем графике, отметил в разговоре с RT генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Он отметил, что 3 и 4 ноября будут выходными, однако их компенсируют рабочей субботой 2 ноября. Таким образом, рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября станет шестидневной, что является отклонением от привычного расписания. После этого продленного периода россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя с 5 по 8 ноября, пояснил он.
Адамс также напомнил, что работник вправе выбирать между денежной компенсацией и предоставлением другого выходного дня, если ему пришлось работать 4 ноября.
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