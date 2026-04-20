Юрисконсульт Поздняков предупредил об ответственности за использование средств с найденной банковской карты

Использование денежных средств с банковской карты, принадлежащей третьему лицу, является преступлением и может повлечь уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT пояснил, что при бесконтактной оплате в магазине или использовании карты через терминал действия нарушителя подпадают под пункт «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса России (кража с банковского счета).

В определенных обстоятельствах такие действия могут квалифицироваться как мошенничество с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК России).

Кража с банковского счета считается тяжким преступлением независимо от суммы похищенного. Максимальный срок лишения свободы за такое преступление составляет шесть лет, также может быть назначен штраф в размере до 80 тысяч рублей. Потерпевший имеет право взыскать потраченную сумму и другие понесенные расходы в соответствии с частью 3 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса России.