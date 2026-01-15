Юношу из Нижегородской области наградили за спасение бабушки из пожара

Шестнадцатилетний Алексей Бегун из Городца проявил мужество и самоотверженность, спасая пожилую женщину из горящей квартиры. Парень быстро среагировал на возникшую опасность, погасив пламя на одежде пострадавшей и выведя ее из зоны бедствия. Затем он незамедлительно позвонил в службу спасения, обеспечив своевременное прибытие помощи, написало НИА «Нижний Новгород».