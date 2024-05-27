Юная южносахалинка выиграла мировой конкурс красоты

Жительница Южно-Сахалинска завоевала титул «Юная Супермодель Мира 2024» на конкурсе красоты в Нью-Дели. Об этом сообщил портал «Главный региональный» .

Модельное соревнование состоялось в марте 2024 года. Участницы конкурса выступали с творческими номерами, участвовали в дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях. По итогам судейства жюри отдало победу 14-летней россиянке.

Ранее стало известно, что победительницы конкурсов «Мисс США» и «Юная мисс США» отказались от своих титулов из-за домогательств и травли. Сначала пост о сложении титула разместила «Мисс США — 2023» Ноэлия Фойгт. Девушка объяснила свое решение психологическим состоянием. Через несколько дней с аналогичным заявлением выступила «Юная мисс США» Умасофия Шривастава, написав о травле на рабочем месте.

Позже матери обеих девушек заявили, что их дочери столкнулись с сексуальными домогательствами и травлей.